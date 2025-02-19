Глава ЦБ призвала включить маркетплейсы в инфообмен о мошеннических операциях

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Маркетплейсы нужно включить в обмен данными о мошеннических операциях, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе форума "Кибербезопасность в финансах".

"Мы, слава богу, сделали достаточно много и по автоматизированному обмену данных. И это не только между нами (ЦБ и МВД - ИФ), но и с банками. Нам нужно включить в такой обмен данных, кстати, маркетплейсы", - сказала Набиуллина.

"Мы видим, что участники рынка часто не хотят системно делиться данными, потому что данные для многих из них - это их бизнес-модель, конкурентное преимущество. И поэтому здесь системный обмен между разными участниками рынка, на мой взгляд, может наладить только государство", - добавила она.

По данным ЦБ, объем операций без добровольного согласия клиентов в 2024 году составил 27,5 млрд руб., что в 1,74 раза больше по сравнению с 2023 годом (15,8 млрд руб.). Банки в прошлом году вернули клиентам 9,9% (2,7 млрд руб.) от всего объема мошеннических операций (в 2023 году данный показатель составил 8,7%, или 1,4 млрд руб.).