Лавров выразил надежду на создание условий для переговоров с США по стратстабильности

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает, что будут созданы условия для возобновления диалога с США по стратегической стабильности, и видит готовность Вашингтона двигаться к нормализации отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается переговоров о безопасности, стратегической стабильности - мы надеемся, что условия для этого будут созданы. Как показали вчерашние переговоры, движение к нормализации отношений на всех направлениях начинается", - сказал Лавров, отвечая на вопросы депутатов в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

"Есть по крайней мере декларированная готовность это движение начать и решать не только украинский кризис, но и создавать условия для восстановления и наращивания партнерства в торгово-экономической, геополитической сферах между Российской Федерацией и Соединенными Штатами", - добавил он.

По словам министра, в первую очередь странам предстоит "разгрести наследие" администрации президента США Джо Байдена.