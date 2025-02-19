Генпрокуратура подала в суд на структуры приморского поставщика нефтепродуктов Niko Group

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Приморского края к ряду ответчиков, в числе которых бывшие и действующие структуры приморской Niko Group, говорится в картотеке арбитражных дел.

К рассмотрению иск пока не принят, требования истца не раскрываются.

Ответчиками выступают ООО "Нико-Ойл ДВ", ООО "Нико Инвест", а также ОАО "Федеральный центр логистики" (находится в состоянии банкротства, зарегистрировано в Москве), ИП Быкова Ирина Николаевна (ИНН не указан) и ряд ведомств: управление муниципальной собственности Владивостока, министерство имущественных и земельных отношений Приморского края и Росимущество.

В качестве третьих лиц названы ООО "Транснефть" (зарегистрировано во Владивостоке) , Минобороны и другие компании и госорганы.

Niko Goup - группа компаний, занимающаяся покупкой нефтепродуктов у НПЗ, их перевалкой и хранением, блендированием и поставкой по всей территории Дальневосточного бассейна, в том числе в наиболее отдаленные северные порт-пункты, а также акватории Восточной и Юго-Восточной Азии. На сайте холдинга говорится, что он обладает самым большим частным резервуарным парком в Приморском крае (35 тысяч кубометров). Объем перевалки в год составляет до 1 млн тонн в год. Собственный флот состоит из трех танкеров общим дедвейтом 35 тысяч тонн.

По данным ЕГРЮЛ, компания "Нико Инвест" зарегистрирована в 2006 году, занимается арендой и управлением недвижимостью. В равных долях компания принадлежит Алексею Великородному и Павлу Юрыгину. При этом одно из крупнейших юрлиц группы ООО "Нико" с выручкой 13,1 млрд рублей за 2023 год на 34% принадлежит Алексею Великородному, по 22% владеют Андрей Великородный, Лев Дорошенко и Регина Юрыгина.

"Нико-Ойл" до февраля 2023 года на 50% принадлежал Александре Великородной, долями по 25% владели Лев и Елена Дорошенко. С февраля 2023 года компания перешла дальневосточной предпринимательнице Федосье Суханкиной. Ей же принадлежит, в том числе, "Колыманефтепродукт" с выручкой 34 млрд рублей. ООО "Нико-Ойл ДВ" зарегистрировано в 2000 году во Владивостоке. Выручка компании в 2023 году составила 7,6 млрд рублей.