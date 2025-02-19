"Росэнергоатом" планирует увеличить мощность энергоблока №3 Кольской АЭС до 107%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - АО "Концерн Росэнергоатом" намерено эксплуатировать энергоблок №3 Кольской АЭС (КАЭС, Мурманская область) на мощности 107%. Об этом говорится в материалах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

В материалах обоснования лицензии отмечается, что в 2015 году энергоблок №3 с водо-водяным энергетическим реактором ВВЭР-440 в течение 90 суток уже выводился на повышенную мощность и "показал свою эффективность, надежность и соответствие самым жестким международным требованиям безопасности".

Повышение мощности энергоблока до 107% будет соответствовать увеличению выработки электроэнергии на 30,8 Мвт, говорится в материалах.

Кроме того, говорится в документации, существует положительный международный опыт по повышению мощности энергоблоков с реакторами ВВЭР-440. В частности, на АЭС Loviisa в Финляндии мощность энергоблоков увеличили до 111%, на АЭС в Словакии, Чехии и Венгрии – до 105-108%.

По данным на сайте КАЭС, энергоблок №3 был запущен в 1981 году.

Ранее директор КАЭС Василий Омельчук сообщал о планах выйти на максимальную, расчетную мощность станции - 14,1 млрд кВт.ч в 2028-2029 годах.

С текущего года КАЭС начала проект по увеличению мощности. Так, в планах станции сократить сроки плановых ремонтов и повысить надежность работы основного оборудования.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 2, 3, 4. Энергоблок №1 с 17 февраля выведен в планово-предупредительный ремонт.

В 2024 году КАЭС выработала 11,386 млрд кВт.ч электроэнергии, на 5,4% больше, чем в 2023 году.