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Володин отметил конструктивный диалог Госдумы и МИД РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе "правительственного часа" с участием Сергея Лаврова заявил, что конструктивный диалог депутатов с МИД РФ позволяет вырабатывать решения по сложнейшим темам.

"Мы в рамках парламентского измерения со своей стороны делаем все для того, чтобы решались вопросы по отстаиванию интересов нашей страны на международной арене, и здесь огромная роль принадлежит вам", - сказал Володин в среду на заседании Госдумы по итогам "правительственного часа" с участием Лаврова.

Он поблагодарил главу МИД РФ "за ту атмосферу и работу", которую ведет министерство под его руководством в сфере международной политики. "Еще раз хочется подчеркнуть, что вот эта атмосфера, конструктивный диалог с министерством, он многое значит, и это непросто, когда мы с вами вырабатываем решения по сложнейшим темам", - добавил Володин.

Председатель Госдумы также отметил, что с министерством иностранных дел у депутатов сложились конструктивные отношения, и в этом большая заслуга Лаврова.

Володин сообщил, что по итогам "правительственного часа" в Госдуме Лавров провел встречу с руководителями фракций в закрытом формате.

Вячеслав Володин МИД РФ Госдума
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