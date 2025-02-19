Путин заявил о вине самих европейцев в том, что происходит в их отношениях с США

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия не спекулирует на отношениях между США и ЕС, но европейцы сами виноваты в том, как они сейчас складываются, завил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается евроатлантических отношений, мы сюда не вмешиваемся. Мы не спекулируем на вопросах, которые возникают между США и их союзниками", - сказал Путин журналистам.

"Но, если говорить об этих союзниках, они сами виноваты в том, что сейчас происходит", - добавил он.

Путин отметил сдержанность своего американского коллеги Дональда Трампа в отношении европейских союзников, которые "вели себя хамским образом" во время выборов в США.

"Что мы сейчас видели в ходе этой предвыборной кампании? Все европейские лидеры, все без исключения, фактически напрямую вмешивались в избирательный процесс в США. Дело дошло до прямых оскорблений в адрес одного из кандидатов", - сказал Путин журналистам в среду.

"Честно говоря, удивляюсь сдержанности вновь избранного президента США Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя, прямо скажем, хамским образом. Он еще достаточно интеллигентно себя ведет в их отношении", - заявил российский президент.

Путин также вновь отметил, что Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, а все попытки найти "российский след" в ходе выборов, по итогам которых Трамп впервые стал президентом, провалились.

Кроме того, Россия, по его словам, никогда не опускалась до оскорблений лидеров других стран.