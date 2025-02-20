Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,8%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг продолжил рост вечера среды в ожидании свежих геополитических новостей в отношении урегулирования конфликта вокруг Украины, сдерживающим фактором выступает просевшая нефть (фьючерс на Brent вернулся под отметку $76 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов вырос на 0,8%, протестировав рубеж 3300 пунктов; лидерами роста выступают акции ВТБ (+2%), "Газпрома" (+1,8%), АФК "Система" (+1,8%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3297,52 пункта (+0,8%, максимум сессии - 3301,73 пункта); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 февраля, составляет 90,4268 руб. (-91,3 копейки).

Подорожали также акции ОК "Русал" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Московской биржи" (+1,1%), "Магнита" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), "Норникеля" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), "Т-Технологии" (+0,9%), "ММК" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "Северстали" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "МТС" (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Россия и Украина имеют много возможностей на достижение договоренностей для нормализации нынешней ситуации, заявил в среду советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. "Шансы на мирное соглашение для Украины, России - хорошие", - приводит Bloomberg его слова.

Также он сказал, что в рамках мер по решению кризиса на следующей неделе в Вашингтон должны прибыть президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер.

Вместе с тем Уолтц заявил, что отношения президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского развиваются в неверном направлении.

"Ясно, что они идут не туда. Но президент Трамп настроен на то, чтобы прекратить бои, добиться прекращения огня и получить более масштабное соглашение", - объяснил советник.

По его словам, еще не все поняли, что "эпоха затяжной бесконечной войны завершилась". Он подчеркнул, что Трамп собирается окончить кризис на Украине и все должны принять это. При этом он подверг критике "нелепую риторику" в отношении планов Трампа, в том числе в связи с желанием Вашингтона обрести доступ к редкоземельным металлам на Украине.

Президент США Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Майями, подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в затягивании урегулирования украинского конфликта.

"Нужно действовать, нужно действовать быстрее, эта война идет в неправильном набавлении", - сказал Трамп.

Тем временем, опубликованные накануне еженедельные данные Росстата о росте потребительских цен в России показали сохранение высоких темпов инфляции.

Инфляция в РФ с 11 по 17 февраля составила 0,17% после 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января. С начала месяца рост цен к 17 февраля составил 0,47%, с начала года - 1,71%.

Из данных за 17 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 февраля немного ускорилась до 10,00% с 9,96% на 10 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

В США в среду индексы акций подросли на 0,1-0,2%, при этом S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,1%) обновили исторические максимумы.

Инвесторы оценивали статистику, корпоративную отчетность, протокол январского заседания Федеральной резервной системы, а также очередные заявления президента США Трампа.

Он заявил во вторник о возможности ввести пошлины в 25% на импорт в США автомобилей, полупроводниковых компонентов и фармацевтической продукции. Решение может быть объявлено 2 апреля. Администрация должна завершить оценку торговых мер к 1 апреля.

Между тем, как следует из протокола последнего заседания Федрезерва, его руководство обеспокоено тем, что импортные пошлины и другие экономические планы Трампа могут замедлить прогресс в возвращении инфляции к целевому уровню в 2%.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,7%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты снижаются на 0,2-0,3%).

На нефтяном рынке цены корректируются вниз после роста накануне из-за неопределенности относительно перспектив поставок из Казахстана, России и других стран ОПЕК+.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в четверг составила $75,78 за баррель (-0,3%), мартовская цена фьючерса на WTI - $71,88 за баррель (-0,5%).