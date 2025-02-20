ФАС согласовала "Ригле" покупку 32 аптечных сетей на Дальнем Востоке

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство ООО "Ригла" о приобретении 32 аптечных сетей на Дальнем Востоке, причем в трех регионах сделки согласованы с предписаниями, направленными на обеспечение конкуренции, сообщила ФАС.

"Ригла" намерена приобрести компании, продающие лекарственные препараты в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, а также в Амурской, Сахалинской, Магаданской областях и Еврейской АО.

"Служба установила, что после совершения сделок группа лиц ООО "Ригла" займет доминирующее положение в Камчатском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области. В связи с этим ФАС России согласовала ходатайства о приобретении организацией 16 хозяйствующих субъектов в указанных регионах с одновременной выдачей предписаний, направленных на обеспечение конкуренции", - говорится в сообщении.

Речь идет о 16 ООО: "Аверс Аптека Миницен", "Аконит", "Делси", "НикаФарм", "НоваФарм", "Образ", "Самар", "Созвездие", "Суперфарма", "Фармсити", "ЧМП", "Суперфарма-С", "Аптеки Сахалина", "Сахалинфарм", "Пеленг", "Ритм".

"Ригла" обязуется для поддержки потребителей в этих регионах обеспечить реализацию не менее чем двух торговых наименований препаратов в рамках каждого международного непатентованного наименования, включенного в минимальный ассортимент необходимых для оказания медицинской помощи лекарственных препаратов.

Кроме того, для поддержки поставщиков, в случае направления предложений о пролонгации или заключении договора на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий, "Ригле" необходимо принимать решение на недискриминационных условиях.

В случае невыполнения условий ФАС попросить суд признать сделки недействительными.

Аптечная сеть "Ригла" входит в ГК "Протек". По данным на середину 2023 года, насчитывала более 4 тысяч аптек в российских городах (74 региона с учетом франчайзинга). Выручка ООО "Ригла" в 2023 году составила 58,3 млрд рублей.