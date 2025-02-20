Экспорт сухого молока из РФ в 2024г превысил 20 тыс. т

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - РФ в последние годы увеличивает экспорт сухого обезжиренного и сухого цельного молока.

Как сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов, если в 2022 году поставки составляли чуть более 4 тыс. тонн, то в 2023 и 2024 годах они превысили 20 тыс. тонн.

Основным покупателем стал Казахстан, на долю которого пришлось 42% экспорта. В топ-3 также входят Алжир (19%) и Армения (9%).

Согласно сообщению, одним из перспективных векторов экспортного направления являются страны Ближнего Востока, куда в 2024 году было отгружено около 1,5 тыс. тонн сухого молока. Основой объем пришелся на Египет. С 2023 года поставки начались в Саудовскую Аравию, в прошлом году экспорт превысил 110 тонн.

Как сообщалось в презентации "Агроэкспорта" на втором форуме лидеров молочной отрасли в январе в Москве, экспорт сухого молока в 2024 году вырос до $48,1 млн с $41,9 млн годом ранее.