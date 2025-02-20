Два человека погибли при жесткой посадке самолета в Нижегородской области

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Кстовском районе Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС РФ.

"Вблизи населенного пункта Новоликеево легкомоторный самолет совершил жесткую посадку и загорелся", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекались шесть специалистов МЧС и две единицы техники.

В свою очередь Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщает, что на борту находились пилот и пассажир.

На место происшествия выехали следователи, представители транспортной прокуратуры и спасатели МЧС. По данному факту проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Приволжская транспортная прокуратура уточняет, что совершил жесткую посадку самолет марки Van's RV-7.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры реагирования.