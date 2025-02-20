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Песков переадресовал военным вопрос о планах ВСУ вторгнуться в Брянскую область

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать сообщения, касающиеся якобы планов вооруженных сил Украины вторгнуться на территорию Брянской области.

"Наши военные продолжают Специальную военную операцию, отслеживают ситуацию на всех фронтах. Вопрос непосредственно по деталям о ходе СВО лучше адресовать министерству обороны", - сказал в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о якобы подготовке ВСУ масштабного наступления на Брянскую область с целью срыва российско-американских переговоров.

Дмитрий Песков Минобороны ВСУ Брянская область
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