Минобороны РФ заявило о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" вклиниваются в глубину обороны украинской армии, группировки "Запад", "Центр" и "Южная" улучшили положение, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Во время боев военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, танковой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Комар, Новоочеретоватое, Бурлацкое и Новоселка (ДНР). Потери противника составили до 155 человек, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три артиллерийских орудия.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Кутьковка, Купянск, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой народной республики", - сообщает Минобороны.

Потери противника здесь составили свыше 180 военнослужащих, пять пикапов и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и станция РЭБ.

Войска группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, трёх штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Щербиновка, Шевченко, Гнатовка, Красноармейск, Зверево, Удачное, Котлино, Успеновка, Надеждинка и Андреевка (ДНР). Противник потерял до 280 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии, сказано в сообщении.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Новомарково, Часов Яр, Червоное, Карповка, Константиновка и Улаклы Донецкой народной республики", - говорится в сводке.

Тут потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии.

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, Качкаровка, Тягинка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области.

На этом участке ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, сообщает Минобороны.

По его данным, на харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населённого пункта Волчанск. ВСУ потеряли до 45-ти военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Российские военные заявили, что минувшей ночью нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - заявили в ведомстве.

Российские военные за сутки сбили украинский самолет МиГ-29, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, пять снарядов HIMARS и 112 дронов ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, местам подготовки и запуска беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 163 районах.