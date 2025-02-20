Четыре контратаки ВСУ отражены за сутки в Курской области

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России в Курской области за сутки отразили четыре контратаки украинских подразделений, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Отражены четыре контратаки противника", - сказано в сообщении.

Минобороны отмечает, что войсками группировки "Север" "в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трёх бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский и Суджа".

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Агроном, Викторовка, Замостье, Колмаков, Косица, Кубаткин, Куриловка, Мартыновка, Меловой, Новая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирлоги, Мирополье и Юнаковка в Сумской области", - говорится в сводке.

Ведомство отметило, что потери армии Украины за сутки на курском направлении составили свыше 160 военнослужащих и два танка, за все время боевых действий там - более 62,2 тыс. человек.

"За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты Bradley производства США, бронетранспортер, 10 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий и четыре миномета, а также три пункта управления БпЛА", - говорится в сообщении.

По словам военных, за все время боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили более 62 тыс. 200 военнослужащих, 373 танка, 279 боевых машин пехоты, 229 бронетранспортеров, 1 947 боевых бронированных машин, 2 096 автомобилей, 461 артиллерийское орудие, 49 пусковых установок реактивных систем залпового огня.



