Путин потребовал немедленно исполнять решения судов об освобождении осужденных по болезни

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Процесс гуманизации уголовного законодательства должен быть продолжен, заявил президент РФ Владимир Путин, обратив внимание на необходимость незамедлительного исполнения решений судов по освобождению осужденных по болезни.

"Важно, чтобы в целом продолжалась работа по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения. Судами рассмотрены дела в отношении почти 680 тыс. граждан, и почти по каждому пятому уголовное преследование было прекращено судом", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.

Из числа осужденных, продолжил президент, лишение свободы назначено одной трети граждан, а в отношении 71% граждан применены альтернативные меры наказания. "Большей гуманности будет способствовать и отсрочка ограничения свободы в отношении беременных женщин, женщин, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, а также в отношении мужчин, имеющих ребенка до 14 лет и являющихся единственным родителем", - сказал президент.

И продолжил: "Кроме того, подлежит немедленному исполнению постановление судов об освобождении осужденного в связи с болезнью".