Суды РФ оправдали 1,8 тыс. человек в прошлом году, осудили более 540 тыс.

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российские судьи вынесли в прошлом году 1,8 тыс. оправдательных приговоров и 543 тыс. обвинительных, сообщила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова.

"По результатам рассмотрения уголовных дел обвинительные приговоры вынесены в отношении 543 тыс. лиц, в отношении 126 тыс. лиц уголовное преследование судом прекращено, в том числе с вынесением оправдательного приговора в отношении 1 800 лиц", - сказала она на совещании судей России.

При этом только 29% осужденных приговорены к лишению свободы, в отношении 71% назначены альтернативные наказания, не связанные с реальным лишением свободы, либо применены положения об освобождении от наказания.

Подносова также сообщила, что в прошлом году в суды поступило 97 тыс. ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, из которых удовлетворено 88%. При этом сохраняется тенденция сокращения ходатайств от следствия о продлении самой строгой меры пресечения.

"По сравнению с 2023 годом их число уменьшилось на 7%", - сказала она.

Домашний арест был применен в отношении 16 тыс. лиц, еще в отношении почти 5 тыс. лиц применена мера пресечения в виде запрета определенных действий.