Экспорт зерна в Африку через порты Кубани с начала этого сельхозгода вырос на 45%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт зерна через морские порты Краснодарского края в африканские страны по данным на 10 февраля увеличился с начала текущего сельскохозяйственного года (июль 2024 - июнь 2025 гг) на 45% по сравнению с тем же периодом предшествующего сельхозгода и составил 16,8 млн тонн.

Такие данные привел руководитель Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "ЦОК АПК") Алексей Овсянников в ходе форума "Зерно России - 2025", который открылся в Сочи в четверг.

"Всего с начала сельхозгода по данным на 10 февраля через морпорты края было экспортировано 37,9 млн тонн. В целом присутствует "просадка" (по объемам - ИФ). По мнению экспортеров, одной из причин является квотирование. Мы наблюдаем увеличение экспорта в африканские страны, экспорт растет из месяца в месяц", - сообщил Овсянников.

В частности, экспорт зерна в Марокко вырос втрое - до 807 тыс. тонн, в Нигерию было отгружено 866 тыс. тонн (рост в два раза), в Мали - 61 тыс. тонн (рост в два раза).

Согласно представленному слайду, на втором месте по объемам экспорта - Ближний Восток, куда отгружено 12,8 млн тонн (-10% к показателю предыдущего сельхозгода). На третьем месте - страны Азии, куда экспортировано 7,5 млн тонн (-36%).

При этом поставки в Ирак выросли, по словам Овсянникова, в 4 раза - до 67 тыс. тонн. "Возобновился экспорт в Шри-Ланку, он составил 458 тыс. тонн. Есть еще контракты, то есть страна готова покупать у нас пшеницу", - отметил он.

Экспорт зерна в Латинскую Америку сократился в 1,6 раза - до 600 тыс. тонн, в страны ЕС - в 1,9 раза, до 200 тыс. тонн.

На территории Краснодарского края располагается один из крупнейших российских портов - Новороссийск, а также порты Туапсе, Ейск, Темрюк, Кавказ и Тамань. Как сообщалось, за 11 месяцев 2024 года через порты Краснодарского края было отгружено 49 млн тонн, это на 15% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.