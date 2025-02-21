ФСБ публикует архивные документы о преступлениях фашистов против мирного населения в Курской области в годы ВОВ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ публикует на сайте спецслужбы архивные материалы о преступлениях немецких войск в Курской области в годы Великой отечественной войны.

"Центр общественных связей ФСБ России на официальном сайте ведомства (...) размещает цифровые копии рассекреченных документов из архива УФСБ России по Курской области, свидетельствующие о зверствах и злодеяниях над мирными советскими гражданами Курской области, совершенных 596 гренадерским полком 327 пехотной дивизии нацистской Германии под командованием полковника Вайнкнехта Фридриха Августа", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

После поражения немецких войск в Сталинградской битве полк Вайнкнехта был переброшен со Средиземноморского театра военных действий на Восточный фронт, в феврале 1943 года выгрузился на станции Суджа Курской области и занял оборонительные позиции в 20 км восточнее города Суджи.

"27 февраля 1943 года полк прибыл в Суджанский район и разместился в населенных пунктах: Ивница, Исаковка, Генераловка, Машкино. В ночь с

27 на 28 февраля 1943 года разведка передовых частей Красной армии уничтожила в с. Ивница личный состав обоза гаубичной батареи немецкого

полка. Днем 28 февраля 1943 года по приказанию Вайнкнехта подчиненные ему солдаты учинили зверскую расправу над мирными советскими

гражданами", - говорится в сообщении.

Допрошенный по делу ефрейтор Иоган Стефан Седлачек, служивший в штабной роте 596-го гренадерского полка, показал: "…Этот расстрел мирных советских граждан имел место в конце февраля 1943 года в одной деревне, название которой мне неизвестно, что в 2-3 километрах южнее деревни Машкино. Расстрел мирных советских граждан, среди которых находились женщины и дети, был произведен по приказу полковника Вайнкнехта…".

Кроме того, личным составом полка в помещении сельского совета было расстреляно 48 человек: женщин, детей и стариков из колхоза им. Ворошилова, после чего здание было сожжено вместе с телами убитых.

1 марта 1943 года личный состав 3-го батальона 596-го полка расстрелял жителей деревни Машкино Ивницкого сельского совета

"Всего, как видно из материалов следствия, в результате проведенных карательных действий личным составом 596-го гренадерского полка по приказу Вайнкнехта в период с 28 февраля по 1 марта 1943 года было расстреляно и сожжено 183 мирных жителя: 106 мужчин, 46 женщин и

31 ребенок", - сообщает ЦОС.

В первых числах марта 1943 года 596-й гренадерский полк отступил через Коренево и занял оборону на правом берегу реки Сейм в населенных

пунктах Юрасово, Высокое, Нижний Мордок и Ржава Глушковского района.

"По прибытии в населенные пункты Вайнкнехтом был отдан приказ об угоне жителей в тыл немецких войск. Выселение проводилось в крайне жёстких условиях, людям запрещалось использовать транспорт, брать продукты питания и имущество, сопротивлявшихся расстреливали", - отмечается в документах.

В 1944 году Вайнкнехт был взят в плен советскими войсками в ходе Ясско-Кишиневской операции.

"На основании ст. I Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников", в соответствии со ст. II Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 года "Об отмене смертной казни" Вайнкнехт был приговорен к 25 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. В 1955 году освобожден и репатриирован на родину",- добавили в ЦОС.