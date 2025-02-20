Путин отметил политику РФ и "добрую волю ХАМАС" в освобождении россиянина в Газе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Освобождение россиянина Александра Труфанова стало возможным благодаря политике России на Ближнем Востоке и доброй воле руководства ХАМАС, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Прежде всего, хочу попросить вас передать наилучшие пожелания Александру Труфанову, нашему гражданину, его близким в связи с освобождением из плена. Хотел бы сказать, что это стало возможным, в том числе благодаря последовательной политике РФ в ближневосточном урегулировании, что вызывает доверие со стороны многих партнеров и благодаря, конечно, доброй воле со стороны руководства ХАМАС", - сказал Путин на встрече с главным раввином России Берл Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой.

Россиянин Александр Труфанов был освобожден ХАМАС 15 февраля.



