Пожар возник при падении обломков БПЛА на электроподстанцию на Кубани

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Пожар возник при падении обломков БПЛА на электроподстанцию на Кубани

Краснодар. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Оперативные службы тушат возгорание после падения обломков БПЛА на помещение электроподстанции в станице Нововеличковской Динского района в Краснодарском крае, сообщает оперштаб Кубани.

"В районе станицы Нововеличковской Динского района зафиксировано повторное падение обломков БПЛА на помещение электроподстанции. Произошло возгорание, его ликвидируют оперативные службы. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 дронов ВСУ над Краснодарским краем, Азовским морем и Белгородской областью.

В районе станицы Нововеличковской Динского района обломки БПЛА уже падали на помещение электроподстанции, при этом возгорания не возникало. Пострадавших нет. Отключение электроснабжения не производилось.

Власти Кубани сообщили, что атаку БПЛА отразили в нескольких районах Краснодарского края. В Славянске-на-Кубани продолжает действовать локальный режим ЧС, специальные комиссии в ближайшее время оценят нанесенный ущерб, чтобы оказать жителям помощь в восстановлении имущества, добавили в оперштабе.

После отражения атаки в Славянске-на-Кубани зафиксировано падение обломков БПЛА по 6 адресам. По одному из них повреждены крыша и стены, в другом обломок БПЛА упал на навес. Еще в одном повреждены хозпостройки. Еще в трех случаях обломки упали во дворы домовладений без повреждений.

Также в четверг вечером атака БПЛА была отражена в Динском, Крымском, Калининском и Абинском районах Краснодарского края, возле хутора Коваленко в Северском районе в поле обнаружен упавший беспилотник, территория оцеплена, на месте работают специалисты.