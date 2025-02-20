Поиск

Лавров встречается в Йоханнесбурге с главой МИД Индии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в Йоханнесбурге встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Встреча проходит "на полях" встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати".

Министры обменялись приветственными словами, переговоры далее продолжились в закрытом от прессы формате.

Ранее в четверг Лавров провел двусторонние встречи с китайским коллегой Ван И и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Заседание глав МИД стран G20 проходит 20-21 февраля в Йоханнесбурге.

Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря прошлого года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".

МИД РФ Сергей Лавров Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 20 февраля

Апелляция подтвердила взыскание с Полонского 20 млн рублей в пользу Дерипаски

Вагоностроители предупредили о рисках кратного падения производства

Вагоностроители предупредили о рисках кратного падения производства

Верховный суд разъяснит в 2025 году правила оплаты судебных госпошлин

"Яндекс" в 2025 году планирует увеличить число сотрудников

"Яндекс" в 2025 году планирует увеличить число сотрудников
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне40 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5888 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2178 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });