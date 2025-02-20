Лавров встречается в Йоханнесбурге с главой МИД Индии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в Йоханнесбурге встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Встреча проходит "на полях" встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати".

Министры обменялись приветственными словами, переговоры далее продолжились в закрытом от прессы формате.

Ранее в четверг Лавров провел двусторонние встречи с китайским коллегой Ван И и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Заседание глав МИД стран G20 проходит 20-21 февраля в Йоханнесбурге.

Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря прошлого года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".