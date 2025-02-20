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Транскавказскую автомагистраль открыли для легковых автомобилей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Движение легкового транспорта возобновлено на участке Транскавказской автомагистрали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии в четверг.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали (...) разрешено движение легковых автомобилей на участке Бурон - северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 21:30 по Москве 20 февраля 2025 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Как сообщала ранее пресс-служба ведомства, участок от населенного пункта Бурон до северного портала Рокского тоннеля был закрыт с 22:00 по Москве 18 февраля в обоих направлениях для всех видов транспорта.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

ГУ МЧС РФ Транскам
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