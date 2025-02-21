Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует небольшой рост на ожиданиях снижения геополитических рисков на фоне начавшегося диалога между Россией и США относительно разрешения конфликта вокруг Украины; при этом сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, носят смешанный и неоднозначный характер. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос всего на 0,1% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3296,06 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,8%.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Русала" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Полюса" (+0,1%).

Подешевели акции ВТБ (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%), "ММК" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Соединенные Штаты выступили против того, чтобы в связанном с третьей годовщиной начала СВО на Украине заявлении G7 Россия называлась агрессором, сообщает The New York Times со ссылкой на источники из числа высокопоставленных чиновников. "Представители администрации Трампа указали, что они хотели бы чего-то иного и более краткого, чем заявление, сделанное при бывшем президенте Джо Байдене, и стремились к тому, чтобы оно не мешало и не блокировало переговоры, которые сейчас ведутся с Россией", - говорится в публикации.

Проект заявления был подготовлен Канадой, текущим председателем "семерки", в документе использовались формулировки с "проукраинским тоном", принятым группой союзников после февраля 2022 года. "По словам источника, американская сторона ознакомилась с этим первым проектом на этой неделе и удалила все ссылки, которые могли быть истолкованы как проукраинские", - пишет газета. Кроме того, Вашингтон потребовал исключить из текста отрывки, в которых действия РФ описываются как нарушение суверенитета Украины, отмечает The New York Times.

В результате был подготовлен проект заявления, "в котором не упоминается ни Россия как агрессор, ни Украина как жертва вторжения". В нем указывается, что "надежные гарантии безопасности и интеграция Украины в Европейский союз будут иметь решающее значение для обеспечения прочного мира, который предотвратит будущую агрессию". Как пишет издание, разработка проекта документа может продолжаться до понедельника, когда заявление будет опубликовано.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг, участники рынка оценивали заявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах и слабый прогноз ведущего ритейлера страны Walmart. Трамп накануне подтвердил, что объявит о новых пошлинах в следующем месяце или даже раньше, и добавил древесину и пиломатериалы к списку товаров, ввоз которых в Штаты будет облагаться тарифами.

Также трейдеры оценивают протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого базовая процентная ставка была оставлена на уровне 4,25-4,5% годовых. Как следует из протокола, руководители ФРС выразили обеспокоенность тем, что импортные пошлины и другие экономические планы Трампа могут замедлить процесс возвращения инфляции к целевому уровню в 2%. Участники январского заседания Федрезерва ясно дали понять, что "хотели бы увидеть дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией, прежде чем вносить дополнительные коррективы в целевой диапазон ставки". Они полагают, что им может "потребоваться время" для оценки меняющихся перспектив, говорится в протоколе.

Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 219 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 214 тыс., а не 213 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует слабо негативную динамику (-0,05%), что говорит о вероятном сохранении нестабильной ситуации на фондовых биржах США в конце недели.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 21 февраля доминируют смешанные настроения: фондовые индексы Китая и Гонконга подрастают на 1-3%, в то время как рынки Японии, Южной Кореи и Австралии снижаются на 0,1-0,4%.

Вместе с тем на нефтяном рынке утром в пятницу котировки нефтяных фьючерсов не демонстрируют ярко выраженной динамики. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 по Москве составила $76,46 за баррель, что всего на 2 цента ниже уровня закрытия предыдущего дня.