Поиск

В 2025 году в 27 регионах России проведут госмониторинг пшеницы

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "ЦОК АПК" (Центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса) в этом году в рамках госмониторинга зерна планирует обследовать порядка 52 млн тонн твердой и мягкой пшеницы, сообщили "Интерфаксу" в центре.

Госмониторинг будет проведен в 27 регионах, в числе которых такие крупные производители пшеницы, как Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, Ростовская, Воронежская, Оренбургская области, Татарстан и другие.

Эту работу центр проводит в соответствии с постановлением правительства РФ "Об осуществлении государственного мониторинга зерна" (№176 от 15 февраля 2022 года). Он отбирает пробы урожая у сельхозпроизводителя в месте формирования партий зерна, проводит их исследования и вносит результаты во ФГИС "Зерно". Все это на безвозмездной основе.

По предварительной оценке, в этом году доля обследованной центром пшеницы составит 64% от всего объема государственного мониторинга зерна. Оставшуюся доля - у других подведомственных учреждений Минсельхоза и Россельхознадзора.

Как заявила первый замдиректора ФГБУ "ЦОК АПК" Инна Зайченко, слова которой передала пресс-служба центра, эта работа необходима для планирования использования зерновой продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также при принятии решений об объемах закупок в интервенционный фонд. Госмониторинг предоставляет аграриям достоверные данные о потребительских свойствах зерна в месте его выращивания и обеспечивает органы госвласти информацией о потребительских свойствах зерна. "Кроме того, это обеспечивает полную прослеживаемость зерна от производителя до потребителя, повышает конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке", - отметила она.

По словам Зайченко, проведение госмониторинга позволит не только получить объективную информацию о качестве пшеницы нового урожая, но и сформировать партии зерна с заданными характеристиками, исходя из его потребительских свойств, в том числе для перерабатывающей промышленности, а также провести, при необходимости, подработку, сушку зерна для того, чтобы сохранить его качество. "Главное - не допустить обезличивания ценной и сильной пшеницы", - заявила она.

Государственный мониторинг является начальным этапом прослеживаемости зерна и проводится в период уборки урожая на всей территории РФ. После завершения уборки сельхозпроизводители обязаны не позднее 5 календарных дней внести во ФГИС "Зерно" сведения о выращенном зерне для формирования его партий. ФГИС "Зерно" обеспечивает учет объема партий зерна при их обращении, анализ, обработку предоставленных сведений и информации, а также контроль за их достоверностью. Прослеживаемость партий зерна осуществляется с помощью товаросопроводительных документов в электронной форме на каждом этапе движения продукции: при перевозке, реализации, приемке, отгрузке, импорте или экспорте.

В 2024 году ЦОК АПК обследовал порядка 55,1 млн тонн твердой и мягкой пшеницы, что составило 66,1% от всего объема государственного мониторинга зерна. Эта работа была проведена в 29 регионах.


Минсельхоз Россельхознадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В районах вечной мерзлоты изменили правила проектирования ж/д путей

Рубль на "Мосбирже" заметно дорожает к юаню

Минсельхоз России не фиксирует существенного подорожания хлеба

Минсельхоз России не фиксирует существенного подорожания хлеба

В России введут обязательную маркировку интернет-звонков через виртуальные АТС

В России введут обязательную маркировку интернет-звонков через виртуальные АТС

МТС отметила увеличение числа криптоферм в России за год на 7%

Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в сети магазинов "Светофор"

Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в сети магазинов "Светофор"

В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт

В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт

Что произошло за день: четверг, 20 февраля

Апелляция подтвердила взыскание с Полонского 20 млн рублей в пользу Дерипаски

Вагоностроители предупредили о рисках кратного падения производства

Вагоностроители предупредили о рисках кратного падения производства
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2179 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне41 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5888 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });