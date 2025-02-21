В Совбезе РФ заявили о наращивании потенциала ВМС НАТО против портов России

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов заявил, что НАТО наращивает потенциал военно-морских сил (ВМС) для атак на портовую инфраструктуру России.

"Было отмечено усиление источников военных опасностей и военных угроз Российской Федерации в связи с наращиванием НАТО потенциала военно-морских сил блока для ведения боевых действий против объектов портовой инфраструктуры нашего государства", - сказал Молчанов, чьи слова приведены в сообщении аппарата пресс-службы Совбеза РФ.

По его словам, Россия в ходе проведения специальной военной операции "фиксирует возрастание угроз военной безопасности, в том числе, связанных с широким использованием вооруженными силами Украины ударных безэкипажных катеров в акватории Черного моря".