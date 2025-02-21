"Росатом" обсудит взаимодействие с недружественными странами в случае мирных соглашений по Украине

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Росатом" обсудит взаимодействие с недружественными странами в случае заключения мирных соглашений по Украине, учитывающих интересы РФ, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Конечно же, в случае выполнения условий России, в случае заключения мирных соглашений, учитывающих интересы Российской Федерации, мы обязательно обсудим взаимодействие и в ядерной сфере с нашими зарубежными партнёрами, которые находятся пока в лагере недружественных стран", - сказал Лихачев журналистам в пятницу.