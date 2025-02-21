Прокуратура проверит многочасовую задержку рейса Петербург-Архангельск

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки авиарейса Петербург - Архангельск, сообщил телеграм-канал ведомства.

"По предварительным данным, 21 февраля 2025 года самолет не смог вылететь из аэропорта "Пулково" в связи с технической неисправностью", - говорится в сообщении.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов, а также контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им необходимых услуг.

Судя по Согласно онлайн-табло аэропорта "Пулково", в 8:00 в Архангельск из Петербурга должен был вылететь SSJ 100 авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). Фактически воздушное судно вылетело в пункт назначения в 11:07.