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Кремль считает преждевременным подводить итоги спецоперации

Кремль считает преждевременным подводить итоги спецоперации
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле считают преждевременным подводить итоги специальной военной операции к третьей годовщине ее начала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-то специальных форматов (подведения итогов - ИФ) не предусмотрено. Итоги подводить рано. Специальная военная операция продолжается. Все цели, которые поставлены главой государства - верховным главнокомандующим, должны быть достигнуты", - сказал Песков журналистам в пятницу.

По его словам, на 23 февраля у президента Владимира Путина запланированы традиционные мероприятия, "которые обычно бывают". "И в Кремле состоится вручение госнаград", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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