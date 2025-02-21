Песков заявил, что не знает о неофициальных переговорах РФ-США по Украине в Швейцарии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что Россия и США проводят неофициальные переговоры по Украине в Швейцарии.

"Я не могу ответить на этот вопрос, я не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли, как сообщается в публикациях СМИ, Россия и США проводили неофициальные встречи в Швейцарии по Украине.

Ранее СМИ сообщили, что последняя встреча российских и американских представителей в Швейцарии для неофициальных обсуждений украинского конфликта прошла на прошлой неделе во время Мюнхенской конференции.