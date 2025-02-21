Путин в пятницу выступит на Форуме будущих технологий

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу поучаствует в Форуме будущих технологий, осмотрит на его "полях" выставку и заслушает ряд докладов, в том числе от представителей бизнеса, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путин сегодня примет участие в форуме Будущих технологий. Он примет участие в панельной дискуссии, будет выступление президента", - сказал Песков журналистам.

По его словам, состоится также посещение выставки. "Это выставка передовых технологий, технологий будущего", - пояснил Песков.

"В ходе осмотра стендов министр промышленности и торговли Алиханов будет давать пояснения, руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук будет давать информацию президенту, а также мэр Москвы (Сергей) Собянин. Гендиректор "Татнефти" будет рассказывать о наработках и зампредправления "Газпромбанка" (Дмитрий) Зауэрс", - добавил он.