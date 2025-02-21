Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Новоселка и Надеждинка в ДНР

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль населённые пункты Новоселка и Надеждинка в ДНР, сообщает министерство обороны РФ.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили активное продвижение в глубину обороны противника, решительными действиями взяли под контроль населённый пункт Новоселка (ДНР), говорится в сообщении, распространённом в пятницу.

Также в ДНР войска группировки "Центр" взяли под контроль Надеждинку, сказано в сводке.