Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Лидеры выразили удовлетворение позитивной динамикой двустороннего сотрудничества, которое активно развивается по всем направлениям. Отмечены существенный рост товарооборота, успешная реализация крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленной кооперации, продуктивные контакты между регионами", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе разговора "подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества, активизации взаимодействия по линии правительств, профильных министерств и ведомств двух стран".