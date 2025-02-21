Собираемость платежей за вывоз ТКО в 2024 году достигла в РФ рекордных 96,1%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) достигла по итогам прошлого года рекордных 96,1%, сообщил генеральный директор публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев.

"В 2024 году Россия достигла исторического максимума по собираемости платежей за вывоз ТКО - 96,1%. Мы видим, что пять лет назад ситуация была совершенно иная: в 2019 году этот показатель достигал лишь 77,7%", - приводятся слова Буцаева в сообщении пресс-службы компании.

Он уточнил, что общий объем выставленных счетов за услуги в 2024 году составил 295,6 млрд руб., из которых оплачено 284 млрд руб. Среднероссийский показатель собираемости превзошли 37 субъектов РФ. По сравнению с 2023 годом количество выставленных счетов выросло на 5,3%, а собираемость средств - на 0,6%, что, по мнению Буцаева, "подтверждает эффективность мер региональных операторов и органов власти".

По информации пресс-службы РЭО, максимальный показатель собираемости платежей - 99% - продемонстрировал Северо-Западный федеральный округ. За ним следуют Центральный (96,1%), Уральский (96%), Приволжский (95,4), Сибирский (95,3%) федеральные округа, где сохраняется планка на среднероссийском уровне 2023 и 2024 годов.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ демонстрирует наиболее значительный прогресс: уровень собираемости платежей здесь вырос на 4,9% за год и достиг 94,6%, а Южный федеральный округ сохранил показатель в 94%. "Северо-Кавказский федеральный округ также показывает положительную динамику: уровень собираемости вырос на 2% по сравнению с прошлым годом и составил 88,8%, однако в округе еще есть резервы для роста до среднероссийского показателя", - говорится в сообщении. Пресс-служба добавила, что "на новых территориях РФ уровень собираемости платежей достиг 60,5%".

В Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге и Мурманской области в 2024 году зафиксирована 100-процентная и даже сверхвысокая собираемость, говорится в релизе.

РЭО - публично-правовая компания, созданная по указу президента РФ Владимира Путина в январе 2019 года; единственный акционер - Минприроды РФ.