Мирный житель погиб при атаке дрона на автомобиль в Курской области

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пассажир автомобиля погиб в поселке Глушково Курской области после атаки украинского дрона, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня дрон ВСУ совершил атаку на гражданский автомобиль "Фольксваген-Пассат" в рабочем поселке Глушково. В результате удара погиб местный житель 1959 года рождения, находившийся в машине в качестве пассажира. Водитель не пострадал", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в пятницу.

Глава региона отметил, что близким жертвы будет оказана необходимая помощь.

"В очередной раз обращаюсь к нашим жителям: враг подло атакует не только нашу инфраструктуру, но и мирных жителей. Воздержитесь от поездок в приграничье - это огромная угроза жизни и здоровью", - отметил Хинштейн.