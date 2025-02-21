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Совет Федерации получит еще одно здание

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин распорядился передать Совету Федерации дополнительное здание на Большой Дмитровке в Москве.

"В целях создания условий для эффективной деятельности Федерального Собрания РФ Управлению делами президента обеспечить в установленном порядке предоставление дополнительно к занимаемым помещениям здания, расположенного по адресу: Москва, улица Большая Дмитровка, дом 24, строение 2 для размещения Совета Федерации", - говорится в распоряжении президента от 21 февраля, опубликованном на портале правовой информации.

Основное здание Совета Федерации расположено по адресу: Большая Дмитровка, дом 26.

Москва Владимир Путин Совет Федерации Большая Дмитровка
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