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В РФ ученые и газовики считают рентабельной технологию подводной перевозки СПГ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российские ученые, а также специалисты газовой отрасли считают рентабельной, а также более безопасной технологию подводной перевозки сниженного природного газа, заявил на "Форуме будущих технологий" президент РФ Владимир Путин.

Темы перспективного проекта подводных газовозов в своем выступлении коснулся помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Владислав Антипов: "В Курчатовском институте созданы хладостойкие стали, которые сегодня позволяют делать корпуса ледоколов. В целом созданный научно-технический задел позволяет России сегодня являться единственной державой, которая имеет атомный ледокольный флот. И этот задел открывает возможности и на будущее - с точки зрения создания арктических подводных газовозов".

Путин продолжил тему, отметив, что ему разработку представил "пару лет назад" президент "Курчатовского института" Михаил Ковальчук. "Газпром" и "НОВАТЭК" считают, что это вполне возможно. И рентабельно, эффективно и безопасно. Огромные резервуары со сжиженным газом достаточно опасны, а под водой все по-другому. Это - будущее, конечно. И вполне реализуемый (проект - ИФ)", - прокомментировал президент.

Проектом по разработке и созданию атомного подводного газовоза для круглогодичного вывоза СПГ из арктических месторождений РФ занимается АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" (входит в состав "Курчатовского института").

Для возможности круглогодичной транспортировки газа в арктическом бассейне АО "СПМБМ "Малахит" в инициативном порядке разработан технический облик нового класса транспортного судна - атомного подводного газовоза.

Экономическая эффективность подводной перевозки обеспечивается благодаря существенному сокращению продолжительности рейса при движении по более короткому высокоширотному маршруту с более высокой скоростью. Дополнительно сокращение стоимости доставки СПГ будет происходить за счет минимизации потребности в ледокольном обеспечении, которое составляет заметную часть расходов на рейс для надводных судов.

"Подводный газовоз способен стать основой новой, не имеющей аналогов в мире, подводной транспортной системы, обеспечивающей круглогодичность перевозок независимо от гидрометеорологических условий и состояния ледового покрова", - полагают российские ученые.


Владимир Путин СПГ
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