Роспотребнадзор назвал низким риск заражения обнаруженным в КНР новым коронавирусом

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Риск передачи обнаруженного китайскими учёными коронавируса HKU5 от животных к человеку сейчас низкий, специалисты Роспотребнадзора изучают инфекцию, сообщило ведомство журналистам.

"Сообщения о новом коронавирусе, обнаруженном в Китае у летучих мышей, - на контроле Роспотребнадзора. Специалисты научно-исследовательских организаций ведомства изучают новую линию коронавируса", - отметило оно.

В Роспотребнадзоре добавили, что сейчас "риск передачи коронавируса HKU5 от животных к человеку остаётся низким, однако продолжение мониторинга и исследований необходимо для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем".

Как отмечает ведомство, группа китайских учёных обнаружила у нетопырей (летучих мышей) новую линию коронавируса с потенциальным риском передачи от животных к человеку. Исследование было проведено в лаборатории Гуанчжоу совместно со специалистами из отделения Академии наук Китая в Гуанчжоу, а также Уханьского университета и Уханьского института вирусологии.



