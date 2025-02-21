Лавров назвал конфиденциальными данные о вопросах, прорабатываемых к встрече президентов РФ и США

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Вопросы, прорабатываемые к возможной встрече президентов России и США, относятся к конфиденциальной информации, сказал в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда состоится, вы об этом, разумеется, узнаете. Какие вопросы мы прорабатываем, - это конфиденциальность, это неотъемлемая часть подготовки любых дипломатических процессов. Так что уверен, что своевременно мы будем вас информировать. Но прежде всего будет информировать, конечно, пресс-служба Кремля", - сказал он на пресс-конференции в Йоханнесбурге по итогам СМИД G20.

Так российский министр ответил на вопрос о том, когда состоится встреча лидеров РФ и США, и какие вопросы прорабатываются в рамках ее подготовки.