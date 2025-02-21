Сервис Steam по требованию РКН заблокировал для россиян игру Desert Stalker

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Онлайн-сервис распространения компьютерных игр и программ Steam по требованию Роскомнадзора (РКН) заблокировал для российских пользователей игру Desert Stalker; блокировка сервиса не планируется.

"На интернет-странице Steam, посвященной игре Desert Stalker, выявлены материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения. Компания Steam выполнила требования закона об удалении запрещенной информации", - заявила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства.

В сообщении РКН отмечается, что "на ресурсах сервиса отсутствуют материалы, не удаленные по требованию Роскомнадзора".

"Ограничение работы сервиса не планируется", - добавили в РКН.

При попытке зайти на страницу для покупки игры Desert Stalker на сайте Steam появляется сообщение "Данный товар недоступен в вашем регионе".

Steam - онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый американской компанией Valve. Запущен в сентябре 2003 года.