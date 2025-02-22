Пожар на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону потушен

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как отмечается, открытое горение было ликвидировано в 13:18.

Ранее сообщалось о возгорании на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону на площади 1,5 тыс. кв. метров, позже площадь пожара увеличилась до 1,8 тыс. кв. метров, в тушении задействовано 45 человек и 13 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар был локализован в 09:35.