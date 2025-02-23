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Путин заявил, что Россия продолжит повышать боевые возможности армии и флота

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Боевые возможности армии и флота России, их боеготовность как важнейшие составляющие обеспечения безопасности России будут и дальше повышаться, заявил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении по случаю Дня защитника Отечества.

"Сегодня в условиях стремительных изменений в мире наш стратегический курс на укрепление и развитие Вооружённых Сил остаётся неизменным. Будем и дальше повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения безопасности России, гарантию её суверенного настоящего и будущего, её поступательного развития", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что среди безусловных приоритетов - обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции.

"С учётом анализа боевого применения оружия и техники продолжим насыщать Вооружённые Силы новыми, современными образцами. Серьёзное внимание будем уделять и повышению уровня социального обеспечения военнослужащих", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин РФ
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