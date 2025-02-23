Самолет "Азимута" вернулся в Минводы из-за срабатывания индикации работы одной из систем

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Минеральные Воды-Дубай, вернулся в аэропорт вылета в связи со срабатыванием индикации работы одной из систем воздушного судна, сообщила в воскресенье пресс-служба авиакомпании.

Рейс А46087 благополучно совершил посадку в 06:11 по Москве.

Отмечается, что пассажиров рейса доставит в Дубай резервный борт авиакомпании.