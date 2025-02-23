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Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 200 военных

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Потери украинской армии за сутки на курском направлении составили более 200 человек, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, пусковая установка РСЗО М270 MLRS, транспортно-заряжающая машина, два артиллерийских орудия, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в его сообщении.

Как заявили в ведомстве, "всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 62 850 военнослужащих, 376 танков, 288 боевых машин пехоты, 239 бронетранспортеров, 1 991 боевую бронированную машину, 2 143 автомобиля, 467 артиллерийских орудий".

По данным Минобороны, за все время боевых действий также уничтожены: 52 пусковые установки РЗСО, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, 10 транспортно-заряжающих машин, 114 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
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