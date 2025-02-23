Российские военные за сутки отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные на курском направлении в течение чуток отразили четыре контратаки вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

Отмечается, что в ходе наступательных действий в Курской области подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям 13 бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Первый Княжий, Куриловка, Лебедевка, Марьевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина, Суджа и Южный.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Замостье, Косица, Малая Локня, Мартыновка, Старая Сорочина, Черкасское Поречное (Курская область - ИФ), а также Басовка, Беловоды, Владимировка, Журавка, Искрисковщина, Марьевка, Нижняя Сыроватка, Новая Сечь, Новенькое, Новониколаевка, Турья и Яблоновка в Сумской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.