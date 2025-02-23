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Мантуров уверен в приоритете российских самолетов для компаний РФ в случае возвращения иностранных

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании в случае возобновления поставок зарубежных самолетов в первую очередь будут закупать отечественную авиатехнику по мере ее сертификации, считает первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Мы точно найдем решение, компромисс, таким образом выстроить отношения, чтобы, в первую очередь российские авиакомпании, конечно же, приобретали по мере выхода после сертификации российские самолеты", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о потенциальной конкуренции российского авиапрома и американской Boeing.

Ранее Мантуров, комментируя возможное возвращение авиатехники Boeing на российский рынок, заявлял, что в правительство РФ пока "никто с этой темой не выходил". При этом, отмечал он, Россия готова будет рассмотреть возобновление поставок титановой продукции Boeing в случае его заинтересованности.

Будучи одним из крупнейших потребителей титана российской компании "ВСМПО-Ависмы", в 2022 году Boeing отказался от его закупок.

Денис Мантуров Boeing
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