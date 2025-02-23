На станции сортировки ТКО в Гусь-Хрустальном произошел пожар на площади 700 кв. м

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку по факту возгорания на станции сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Гусь-Хрустальном Владимирской области, сообщает региональное надзорное ведомство.

Установлено, что возгорание зафиксировано в ночь на воскресенье. В настоящее время на месте пожара работает девять единиц техники, ожидается прибытие дополнительных пожарных расчетов.

Площадь пожара составляет около 700 кв. метров.

Как говорится в сообщении, "в ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе соблюдению законодательства при организации деятельности по обращению с отходами на указанном земельном участке".

Со своей стороны территориальное управление Роспотребнадзора сообщило, что специалисты, выезжавшие на место возгорания, загрязняющих веществ в воздухе, отобранном на территории близлежащей жилой постройки, не обнаружили.