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Восстановлено движение на закрытых из-за схода лавин участках дорог в Дагестане

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Дорожники восстановили движение автотранспорта на участках дорог в горах Дагестана, прерванное из-за схода лавин и обильного снегопада, сообщает ГКУ "Дагестанавтодор" в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Автодорога республиканского значения на Бежтинском участке "Тлядал - Бежта - Кидеро" с 16 по 19 км (Генухский перевал) открыта. В Цунтинском районе открыт участок автодороги республиканского значения "Тлядал - Бежта - Кидеро" с 19 по 23 км (Генухский перевал)", - говорится в сообщении.

Также открыт участок дороги местного значения "Тлярата - Камилух" с 30 по 45 км в Тляратинском районе, что позволило восстановить транспортное сообщение с 14 селами Дагестана, прерванное 20 февраля из-за схода лавины, отметили в "Дагестанавтодоре".

Согласно сообщению, были расчищены от снежных масс еще два участка автодорог местного значения - подъезд к селу Нахада от дороги "Тлядал - Бежта - Кидеро" и подъезд к селу Гарбутли от дороги "Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал". Движение транспорта на указанных автодорогах осуществляется в штатном режиме.

20 и 21 февраля из-за схода лавин и сильного снегопада был временно закрыт проезд по трем участкам дорог республиканского значения в Цунтинском районе и на Бежтинском участке в Дагестане.

Дагестан Генухский перевал Нахада Гарбутли Бежтинский участок
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