В Кремле ждут от США анализа первопричин украинского конфликта

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Москва приветствует и поддержит звучащие от Вашингтона намерения изменить подходы к диалогу с Россией, видит попытки США разобраться в первопричинах возникновения конфликта вокруг Украины, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Один из представителей администрации, собственно, общаясь с прессой на днях, как раз заявил о том, что США сейчас переформатирует в целом подходы к России, к диалогу с Россией. Это то, что мы приветствуем и поддержим", - сказал он.

Кроме того, продолжил он, Россия надеется, что Вашингтон в полной мере проанализирует первопричины украинского конфликта.

"Это, собственно, то, на что мы всегда пытались обратить внимание наших оппонентов в Европе, и то, что они всегда отказывались делать, ровно как и предыдущая администрация Вашингтона", - сказал Песков.

Не имея глубокого анализа и понимания первопричин конфликта вокруг Украины, добавил пресс-секретарь президента РФ, по сути невозможно качественно заниматься урегулированием.

"И здесь мы видим действительно попытки Вашингтона все-таки разобраться в том, что же стало первопричиной этого конфликта, и мы надеемся, что этот анализ поможет усилиям в контексте урегулирования конфликта", - сказал он.