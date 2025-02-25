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Минобороны РФ сообщило об отражении двух контратак ВСУ в Курской области

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в Курской области за сутки отразили две контратаки украинских подразделений, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

По данным Минобороны, за сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и миномёт, пять пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов.

"В течение суток подразделениями группировки "Север" нанесено поражение формированиям противника в районах 13 населённых пунктов, говорится в сводке.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Бондаревка, Косица, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Николаевка, Олешня, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Новенькое, Журавка и Юнаковка Сумской области", - сообщает министерство обороны.

Ведомство информирует, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 63 325 военнослужащих, 381 танк, 288 БМП, 241 БТР, 2 042 боевые бронированные машины, 2 185 автомобилей, 477 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 23 пусковых установки ЗРК, зенитную самоходку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники.

Минобороны РФ
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