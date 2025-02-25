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В Госдуму внесли законопроект о консервации пустующих многоквартирных домов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект № 849562-8 о консервации многоквартирных домов (МКД), большинство помещений в которых пустует.

"(...) Законопроектом в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, сохранения имущества граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также повышения энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального комплекса предлагается установить в Жилищном кодексе (...) возможность консервации пустующих многоквартирных домов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Когда собственники бросают квартиры и перестают содержать пустующее жилье, это приводит к нарушению функционирования общедомовых систем. В частности, это может привести к нарушению теплового контура МКД, особенно в зимнее время, и, как следствие, повышенному износу инженерных систем, частым прорывам систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, сказано в записке.

"Следствием малой заселенности многоквартирного дома также являются низкие показатели использования ресурсов во внутридомовых системах, особенно в ночное время, что в зимний период приводит к перемерзанию систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, особенно в условиях Крайнего Севера", - пишут авторы законопроекта.

Один из авторов законопроекта сенатор Андрей Шевченко добавил, что заброшенные квартиры в большинстве случаев служат убежищем для асоциальных лиц, из-за чего создаются угрозы безопасности жизни и здоровья граждан, проживающих в таких МКД.

Принятие решений о признании пустующего многоквартирного дома подлежащим консервации и ее осуществлении в дальнейшем предлагается принимать комиссией, которая создается органом государственной власти региона или органом местного самоуправления в порядке, установленном правительством. Жилищные права нанимателей и собственников помещений в них будут обеспечиваться по аналогии с нормами Жилищного кодекса, действующими в случае признания МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Также законопроект вносит корреспондирующее изменение в Земельный кодекс в части дополнения условий изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд.

Андрей Шевченко Земельный кодекс правительство Госдума Крайний Север
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