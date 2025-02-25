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Замглавы Минприроды Аноприенко перейдет в Совет Федерации

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Сергея Аноприенко от должности замминистра природных ресурсов и экологии по просьбе самого Аноприенко, который переходит на работу в Совет Федерации как сенатор - представитель правительства Рязанской области. Об этом сообщает телеграм-канал Минприроды.

Аноприенко родился в 1970 году в Новом Осколе Белгородской области. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета Российской Федерации. Получил дополнительное образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

В разные годы лг работал в МЧС, Управлении имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в Росимуществе. Последнее место работы - заместитель министра природных ресурсов и экологии (с 12 апреля 2021 года).

С уходом Аноприенко в Минприроды остаются вакантными два поста замминистра, всего у главы ведомства семь заместителей.

С сентября 2022 года представителем от правительства Рязанской области в Совете Федерации был экс-губернатор региона Николай Любимов. 11 декабря 2024 года он досрочно сложил полномочия и через день был арестован. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Минприроды Михаил Мишустин Совет Федерации Сергей Аноприенко
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